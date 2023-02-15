Столтенберг выступил на пресс-конференции после встречи министров в Брюсселе: важные тезисы

Глава НАТО скпзал, что государства-члены должны взять на себя обязательство тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на пресс-конференции после встречи министров обороны в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе.

«Время имеет решающее значение», и у Киева есть «окно возможностей, чтобы склонить чашу весов», сказал Столтенберг, добавив, что он приветствует новые обещания поддержки, сделанные союзниками по НАТО, «включая увеличение количества оружия и военной подготовки».

По словам Столтенберга, министры обороны НАТО предприняли шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны альянса.

Этот шаг «отражает реальность того, что мы живем в более опасном мире с агрессивным поведением россии*, непрекращающимся терроризмом и вызовами, исходящими от Китая», сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО будет координировать меры по улучшению защиты критически важной подводной инфраструктуры, имея в виду саботаж на трубопроводе «Северный поток» в сентябре прошлого года.

По его словам, союзническая поддержка Украины потребляет «огромное количество» боеприпасов и истощает ее запасы.

Он добавил, что страны НАТО увеличивают производство 155-мм артиллерийских снарядов, и им необходимо еще больше нарастить это производство, чтобы помочь Украине. «Увеличивается 155 артиллерийских снарядов», — сказал он.

Он добавил: «Да, что-то происходит, но нам нужно продолжать, нам нужно активизироваться еще больше. Теперь это становится изматывающей войной на истощение, а война на истощение — это война логистики».

Столтенберг также призвал Турцию одновременно ратифицировать заявки Финляндии и Швеции в НАТО. Он добавил, что, в конце концов, «это решение Турции».

Союзники по НАТО еще не пришли к заключению о новом обязательстве по расходам на оборону, заявил Столтенберг журналистам после встречи с министрами обороны в Брюсселе.

Он добавил, что «очевидно, что нам нужно тратить больше», и что государства-члены должны взять на себя обязательство тратить на оборону не менее 2% ВВП.

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