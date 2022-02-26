Страны Балтии планируют закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Прибалтийские страны Латвия, Эстония и Литва в принципе договорились закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, заявил в субботу министр транспорта Литвы Мариус Скуодис.

Прибалтийские страны Латвия, Эстония и Литва в принципе договорились закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, заявил в субботу министр транспорта Литвы Мариус Скуодис.

«С сегодняшнего утра мы готовим документы для голосования наших правительств. Наш план состоит в том, чтобы сделать этот шаг одновременно», — написал Скуодис в Facebook.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что украинские военные показали развалившуюся технику российских оккупантов.

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