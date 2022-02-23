Министр финансов подписал указ о беспошлинном ввозе свежих яиц и меда

Министр финансов Либерман: «В предстоящий Песах у жителей Израиля не будет недостатка в яйцах и меде, и продукты будут предоставлены по ценам, которые определятся на конкурсных торгах в интересах израильского потребителя».

Министр финансов Авигдор Либерман по согласованию с министром сельского хозяйства Одедом Форером в понедельник подписал приказ о запуске беспошлинных квот на импорт свежих яиц и меда, чтобы предотвратить дефицит и продолжить снижение стоимости жизни.

Распоряжение включает открытие квот на импорт на 2022 год в размере одного миллиарда яиц и около 2000 тонн меда. Эти квоты составляют около 30% рынка яиц и около 40% рынка меда.

Цены на яйца и мед в Израиле примерно на 40% выше, чем в мире, поэтому израильскому потребителю приходится покупать эти продукты по высокой цене. Импортные квоты будут распределяться по процедуре конкурентной цены для потребителя. Ожидается, что эти процедуры приведут к значительно более низким ценам в Израиле.

Следует отметить, что квоты на импорт, ранее распределенные по конкурсным процедурам, например, на сыры, оливковое масло и замороженные бобы, привели к ценам на десятки процентов ниже, чем было в Израиле. Так, твердый сыр импортируется по конкурентной процедуре на 25% дешевле по сравнению с регулируемой ценой в Израиле.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что топливо подорожает до семилетнего максимума.

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