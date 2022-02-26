Украинские военные показали развалившуюся технику российских оккупантов

Вооруженные силы Украины захватывают все больше техники оккупанта. Множество российских солдат бросают Танки, БТР и прочий военных транспорт, убегая к границе с РФ.

Украинский военный осмотрел бронетехнику российских оккупантов. По его словам, они приехали на очень плохом военном транспорте.

Ролик был опубликован на странице Сухопутных войск Украины.

С ним можно ознакомиться ниже. Осторожно, ненормативная лексика.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Украина попросила Красный Крест помочь вывезти трупы российских военных.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ВСУ сбили российский десантный самолет в Киевской области.

Еще напомним, что российская ракета разрушила жилой дом в Киеве.

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