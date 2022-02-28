Страны ЕС массово поддержали инициативу Украины вступить в союз

Страны Европейского союза выражают поддержку Украине в войне с Россией. Также ранее стало известно, что Украина подала заявку на принятие в ЕС.

Украина подала заявку на принятие в Европейский Союз, которую сегодня подписал президент Зеленский.

Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

Также страны ЕС одобрили скорейшую синхронизацию украинской и европейской энергосистем, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

А министр иностранных дел Италии Ди Майо заявил, что просьба Украины о вступлении в ЕС является «законной просьбой».

И Евросоюз передаст Украине данные космической разведки о российских войсках.

«Курсор» писал о том, что Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

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