Страны ЕС массово поддержали инициативу Украины вступить в союз

Украина подала заявку на принятие в Европейский Союз, которую сегодня подписал президент Зеленский.
Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.
Также страны ЕС одобрили скорейшую синхронизацию украинской и европейской энергосистем, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
А министр иностранных дел Италии Ди Майо заявил, что просьба Украины о вступлении в ЕС является «законной просьбой».
И Евросоюз передаст Украине данные космической разведки о российских войсках.
«Курсор» писал о том, что Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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