Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе, сообщила пресс-служба Верховной Рады в телеграмме.
Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе ожидают, что запрос президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно предоставить Киеву членство в Союзе придет в ближайшее время, после чего начнется процедура его рассмотрения.
Об этом на условиях анонимности в понедельник в Брюсселе сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.
Курсор напоминает, что Швейцария отказалась держать нейтралитет по отношению к государству-оккупанту и приняла решение поддержать полный пакет санкций ЕС против России за нападение и войну в Украине, передает Tribune de Geneve.
Курсор также писал, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.
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