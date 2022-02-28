Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил, что Украина готовит заявку на членство в ЕС по специальной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе, сообщила пресс-служба Верховной Рады в телеграмме.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе ожидают, что запрос президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно предоставить Киеву членство в Союзе придет в ближайшее время, после чего начнется процедура его рассмотрения.

Об этом на условиях анонимности в понедельник в Брюсселе сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

Курсор напоминает, что Швейцария отказалась держать нейтралитет по отношению к государству-оккупанту и приняла решение поддержать полный пакет санкций ЕС против России за нападение и войну в Украине, передает Tribune de Geneve.

Курсор также писал, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

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