Оружие израильского производства направляется в Украину

В то время как государства-члены НАТО объявляют о поставках современного оружия в Украину, оружие израильского производства также находится в пути, даже несмотря на то, что Иерусалим идет по дипломатическому канату после вторжения России в европейскую страну, передает The Jerusalem Post.

В воскресенье вечером Нидерланды объявили, что отправят 50 противотанковых комплексов Panzerfaust 3 с 400 ракетами и 200 зенитных ракет Stinger. Амстердам также поставит 100 снайперских винтовок и 3000 дополнительных боеприпасов.

На сайте Army Recognition сообщается, что вся военная техника и вооружение будут доставлены в восточноевропейскую страну американскими транспортными самолетами C-17, которые вылетели с авиабазы ​​Эйндховен и после приземления будут доставлены автомобильным транспортом в Украину.

Ранее редакция Курсора сообщала, что троим полицейским предъявлено обвинение в нападении на израильтянина.

Курсор также писал, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

Кроме того, напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.

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