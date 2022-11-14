Байден и Си Цзиньпин пообщались на полях саммита G20: о чем договорились

Лидеры США и Китая, в частности, подчеркнули недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия в Украине.

Президент США Джо Байден в понедельник, 14 ноября, встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на Бали, Индонезия, где проходит саммит G20. Два лидера откровенно рассказали о своих приоритетах и намерениях по целому ряду вопросов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Байден и Си, в частности, обсудили войну россии* против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.

Лидеры стран «обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам». Так, Байден упомянул войну россии против Украины и «безответственные» угрозы рф применить ядерное оружие.

В Белом доме отметили, что Байден и Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерную войну невозможно выиграть, а также подчеркнули недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия в Украине.

Также американский президент «выразил обеспокоенность» по поводу «провокационного поведения» Северной Кореи.

Как сообщал Курсор, встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 может привести к геополитической и стратегической катастрофе для кремлевского режима.

Также «Курсор» сообщал, что Байден сделает Си Цзиньпину предупреждение, связанное с Северной Кореей.

Помимо этого, международная изоляция россии ускоряется космическими темпами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!