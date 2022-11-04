Страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть — СМИ

В россии уже пригрозили сократить добычу нефти в ответ на ценовые ограничения. При этом в США уверены, что москва не рискнет нанести ущерб критически важной отрасли.

США и их союзники достигли соглашения о том, какие продажи российской нефти будут ограничены ценовым пределом, стремясь конкретизировать детали новой крупной программы санкций до того, как она начнется 5 декабря.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Отмечается, что США и их международные партнеры договорились о том, что на каждую партию российской нефти, перевозимой морем, будет распространяться ценовой потолок только при первой продаже покупателю на суше.

«Это означает, что перепродажа … не должна подпадать под ограничение. … Стоимость транспортировки российской нефти также не будет ограничена», — пишет издание со ссылкой на свои источники.

Министр финансов США Джанет Йеллен и другие официальные лица стран «Большой семерки» (G7) утверждают, что ограничение цен, которое начнется 5 декабря на сырую нефть и 5 февраля на нефтепродукты, приведет к сокращению денежных потоков в Россию без сокращения поставок потребителям. Россия заявила, что откажется поставлять нефть в страны, установившие предельную цену.

По информации СМИ, посреднические сделки с российской нефтью, которые происходят в море, по-прежнему должны подпадать под ограничения. При этом, если партия российской нефти была переработана в нефтепродукты, такие как бензин, то ею снова можно будет торговать в море без ограничения.

«В соответствии с планом ценового лимита страны «Большой семерки» и Австралия планируют запретить компаниям в своих странах предоставлять ключевые морские услуги, такие как страхование, для отгрузки российской нефти, если нефть не продается по цене ниже установленной», — говорится в материале.

Также отмечается, что США и их союзникам еще предстоит установить фактическую «цену плана», и они надеются установить «конкретный уровень в ближайшие недели».

Как сообщал Курсор, по состоянию на конец октября доходы бюджета россии от экспорта нефти упали до минимума с начала войны в Украине.

Ранее заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!