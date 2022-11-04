Страны G7 пригрозили Лукашенко последствиями из-за пособничества путину

20:13, Сегодня
Мировые новости, Политика
александр лукашенко фото
Фото: depositphotos.com

Белорусского лидера призвали прекратить позволять российским вооруженным силам использовать территорию страны для запуска ракет, нацеленных на Украину.

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) призвали александра лукашенко прекратить поддерживать российскую войну и не втягивать в нее беларусь.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания в немецком Мюнстере, пишет «Европейская правда».

«Мы вновь призываем белорусские власти прекратить способствовать российской агрессивной войне, в том числе позволять российским вооруженным силам использовать белорусскую территорию для запуска ракет, нацеленных на Украину. Если белорусские власти будут более непосредственно привлекать беларусь в войну россии, G7 наложит на режим непосильные дополнительные расходы», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что страны G7 продолжат накладывать экономические санкции на россию и другие страны, физических или юридических лиц, которые оказывают военную поддержку агрессивной войне москвы, как некоторые из них уже сделали в связи с предоставлением Ираном беспилотных летательных аппаратов.

«Мы осуждаем недавнюю эскалацию россии, включая ее нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в частности энергетические и водные объекты, по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников и инструкторов. С помощью этих атак россия пытается терроризировать гражданское население», — говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что неизбирательные нападения на гражданское население и инфраструктуру являются военными преступлениями, и подтвердили решимость обеспечить полную ответственность за них и преступления против человечности.

Как сообщал Курсор, страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть.

Также Курсор информировал о том, что россия угрожает Израилю «ответными мерами», если тот поставит ПВО Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.