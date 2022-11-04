Страны G7 пригрозили Лукашенко последствиями из-за пособничества путину

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) призвали александра лукашенко прекратить поддерживать российскую войну и не втягивать в нее беларусь.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания в немецком Мюнстере, пишет «Европейская правда».

«Мы вновь призываем белорусские власти прекратить способствовать российской агрессивной войне, в том числе позволять российским вооруженным силам использовать белорусскую территорию для запуска ракет, нацеленных на Украину. Если белорусские власти будут более непосредственно привлекать беларусь в войну россии, G7 наложит на режим непосильные дополнительные расходы», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что страны G7 продолжат накладывать экономические санкции на россию и другие страны, физических или юридических лиц, которые оказывают военную поддержку агрессивной войне москвы, как некоторые из них уже сделали в связи с предоставлением Ираном беспилотных летательных аппаратов.

«Мы осуждаем недавнюю эскалацию россии, включая ее нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в частности энергетические и водные объекты, по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников и инструкторов. С помощью этих атак россия пытается терроризировать гражданское население», — говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что неизбирательные нападения на гражданское население и инфраструктуру являются военными преступлениями, и подтвердили решимость обеспечить полную ответственность за них и преступления против человечности.

Как сообщал Курсор, страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть.

Также Курсор информировал о том, что россия угрожает Израилю «ответными мерами», если тот поставит ПВО Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!