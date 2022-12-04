Страны ОПЕК+ решили игнорировать ценовой потолок для российской нефти — СМИ

Решение было принято через два дня после того, как страны G7 договорились об ограничении цен на российское «черное золото».

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники согласились придерживаться своих параметров по добыче «черного золота».

О соответствующем решении, принятом представителями ОПЕК+ в воскресенье, 4 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации.

Отмечается, что нефтяные рынки пытаются оценить влияние замедления китайской экономики на спрос и ограничения цен, установленными странами Большой семерки (G7) на российскую нефть, на предложение. Это решение было принято через два дня после того, как страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть.

«ОПЕК+, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая россию*, в октябре разозлила Соединенные Штаты и другие западные страны, когда согласилась сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 2% мирового объема, с ноября до конца 2023 года. Вашингтон обвинил группу и одного из ее лидеров, Саудовскую Аравию, в том, что они встали на сторону россии, несмотря на ее войну в Украине», — напоминает агентство.

Так, ОПЕК+ утверждала, что сократила добычу из-за более слабых экономических перспектив. Цены на нефть снизились с октября из-за замедления экономического роста в Китае и мире и более высоких процентных ставок, что вызвало рыночные спекуляции о том, что группа может снова сократить добычу.

Как сообщал Курсор, дипломаты из Европейского Союза в пятницу, 2 декабря, договорились установить максимальную цену в $60 за баррель для российских нефтепродуктов. Договоренность ЕС предусматривает, что сначала предельная цена на нефть из россии составит 60 долларов за баррель и будет пересматриваться каждые два месяца так, чтобы быть ниже рыночной на 5%.

Также Курсор информировал о том, что G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть.

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