Страшная авария в Австралии: дети просидели 2 суток с мертвыми родителями

На Рождество в Западной Австралии произошла ужасная авария, в результате которой перевернулся автомобиль молодых супругов. Трое детей более двух суток просидели в салоне с мертвыми родителями.

Об этом пишет The Guardian.

В целом дети просидели в закрытой машине 55 часов. Пятилетняя девочка буквально спасла жизнь своего младшего братика.

Известно, что семья проехала 200 километров от Нортема, когда примерно в час ночи их Land Rover съехал с дороги и опрокинулся на крышу в кустарнике. 28-летний Джейк Дэй и 25-летняя Синди Брэддок погибли на месте. Трое их маленьких детей оказались в настоящей ловушке.

Друзья семьи обнаружили перевернутый автомобиль только во вторник, 27 декабря. Позже двоюродный брат Дэйя Майкл Рид рассказал журналистам, что 5-летняя девочка буквально спасла жизнь ее младшего брата. Маленькая вытащила ребенка из автокресла.

«Если бы не пятилетний ребенок, расстегивающий пряжку на сидении годовалого ребенка, его бы сегодня не было с нами»,

– подчеркнул Майкл Рид.

Девочка и ее братья в возрасте одного и двух лет были сильно обезвожены, их доставили в больницу. Сейчас состояние детей стабильное.

«Курсор» писал ранее, что возле города Чжэнчжоу (Китай) на автомагистрали произошла авария, в которую попало более 200 машин.