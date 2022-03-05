Стратегический украинский порт Мариуполь заблокирован российскими войсками

Российские войска блокируют стратегический украинский портовый город Мариуполь, заявил в субботу его мэр, поскольку Москва и Киев намеревались провести новые переговоры на выходных.

Во время осады Мариуполя в течение нескольких дней российские войска также отключали электричество, продовольствие, воду, отопление и транспорт в разгар зимы, что вызывает сравнения с нацистской блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны.

«Пока мы ищем решения гуманитарных проблем и все возможные пути выхода Мариуполя из блокады», — сказал мэр Вадим Бойченко. Он призвал к прекращению огня и гуманитарному коридору для продовольствия и медикаментов.

С тех пор как 24 февраля армия президента Владимира Путина вторглась в Украину, Россия громила украинские города, убила сотни мирных жителей и напала на крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

Вторжение вызвало осуждение и суровые санкции со стороны западных стран.

Захват Мариуполя, города с населением около 450 000 человек на Азовском море, станет для российских войск еще большим призом, поскольку это нанесет серьезный удар по морскому доступу Украины и соединит войска, прибывающие из аннексированного Крыма и Донбасса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил поздно вечером в пятницу, что Москва ждет третьего раунда переговоров с Украиной в Беларуси, и один из переговорщиков от Киева заявил, что надеется провести их в эти выходные.

«Третий этап может состояться завтра или послезавтра, мы находимся в постоянном контакте», — заявил в пятницу советник президента Украины Михаил Подоляк.

Пока Россия бомбила города по всей стране, украинские военные сообщили в Facebook, что главная цель Москвы — окружить Киев.

Многие жители столицы окопались и ждут, когда массивный российский военный конвой наступит на украинскую столицу.

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