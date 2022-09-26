Стражи исламской революции атаковали опорные пункты курдов в Ираке

Исламисты совершили атаку на базу курдских сепаратистов на севере Ирака с использованием беспилотников и артиллерии.

Иран осуществил вторую атаку за два дня на севере Ирака на фоне «беспорядков в хиджабах», в ходе которых уже погиб 41 человек.

Об этом сообщает YNet.

Отмечается, что Исламская Республика также угрожала США, которые, по ее словам, способствуют нестабильности внутри страны.

«На фоне «беспорядков в хиджабах» в Иране, в ходе которых погиб по меньшей мере 41 человек, сегодня утром (в понедельник) Корпуса стражей исламской революции атаковали опорные пункты курдских сепаратистов на севере Ирака с использованием беспилотников и артиллерии».

Издание напоминает, что это уже вторая атака, совершенная Ираном за последние два дня. До этого в субботу было совершено нападение на базы и тренировочные лагеря курдских сепаратистских организаций в том же районе.

Как сообщал Курсор, накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудил США, потому что те, по его словам, поддерживают участников митингов, протестующих из-за смерти молодой девушки, задержанной «полицией нравов».

«Мирный протест – право каждой нации. Однако, вмешательство США в дела Ирана и поддержка «мятежников» в реализации их проекта дестабилизации явно противоречит дипломатическим посланиям Вашингтона к Ирану о необходимости ядерной сделки и установлении стабильности в регионе», – заявил Амир Абдоллахиян.

Ранее Курсор писал о том, что президент Ирана Ибрагим Раиси резко раскритиковал участников акций протестов и пообещал жестоко подавить любые проявления свобод на улицах. По его словам, власть не будет смягчать давление со стороны правоохранительных структур.