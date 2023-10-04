По словам мужчины, для него это является «вполне обычным делом», потому что он из Израиля.

Оказавшийся в Бангкоке (Таиланд) во время недавней стрельбы израильтянин рассказал, как он отреагировал на это событие.

Об этом сообщает Telegram-канал «Сегодня в Израиле».

«Мы приехали из Израиля. Для нас это вполне обычное дело, поэтому не так уж все это выглядит угрожающе. Это было вчера вечером, а сегодня все ведут себя как ни в чем ни бывало. Поверьте, здесь мы чувствуем себя в безопасности. Мы доверяем местной полиции, она со всем разберется, а здесь, в Бангкоке очень тихо», – поделился 53-летний израильский турист Эяль Шеффер.

Напомним, что во вторник днем, 3 октября, на территории крупного торгового центра Бангкока произошла стрельба. Первые кадры с места происшествия и подробности ищите в нашем материале.

По информации таиландской полиции, мальчик-подросток, предположительно застреливший двух человек и ранивший пятерых, воспользовался холостым пистолетом, модифицированным для стрельбы настоящими пулями.

Правоохранители отказываются делиться более подробными данными о мальчике, объясняя это законодательством о конфиденциальности и юридическими процедурами, касающиеся детей в возрасте 15 лет и младше, которых обвиняют в совершении преступления.

Тем не менее, по словам полковника и начальника участка Патумван в Бангкоке Ноппадона Тиаммета, подозреваемому предъявили пять обвинений. В частности, его обвинили в умышленном убийстве, покушении на убийство, хранении огнестрельного оружия без разрешения, ношении огнестрельного оружия в общественном месте без разрешения и стрельбе в общественных местах без разрешения.

Известно, что копии оружия пользуются популярностью среди любителей военной техники в Таиланде и они находятся в свободной продаже. Лицензирование настоящего оружия в стране является ограниченным и доступным лишь лицам от 20 лет и старше.

Также «Курсор» сообщал, что в Старом городе Иерусалима задержали 5 ортодоксальных евреев за хулиганство.