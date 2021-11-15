Стрельба в Гамбурге: полиция ищет вооруженного преступника

В минувшие выходные в Гамбурге в результате пальбы посреди улицы пострадали два человека.

По предварительным данным, инцидент со стрельбой на улицах Гамбурга, Гермния, произошел в воскресенье после полудня.

Неизвестный стрелок открыл огонь по двум мужчинам, на пересечении улиц Берерштрассе и Лассаллештрассе, после чего скрылся с места событий.

Вскоре на место преступления приехали сотрудники полиции и оцепили территорию. Позже прибыла карета скорой помощи и пожарные, а также вертолет службы спасения.

Оба пострадавших получили серьезные ранения, им была оказана своевременная медицинская помощь. На данный момент состояние обоих мужчин стабилизировано, их жизням ничего не угрожает.

Полиция города ведет следствие, стрелок до сих пор не опознан.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что после взрыва машины в Ливерпуле уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до «серьезного». На данный момент правоохранительные органы рассматривают взрыв машины такси в Ливерпуле как террористический акт. Ведется следствие, задержаны четыре предполагаемых сообщника террориста.

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