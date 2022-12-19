Стрельба в Канаде: появились первые подробности

Случаи массовой стрельбы в Канаде случаются редко, а Торонто уже давно считается одним из самых безопасных городов в мире.

В пригороде канадского Торонто произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Нападавший был застрелен полицией.

Об этом сообщает AP.

«Ужасная картина. Шестеро погибших. Одним из них является подозреваемый в стрельбе. Остальные пятеро — жертвы», — сказал начальник региональной полиции Йорка Джеймс МакСвин.

МакСвин отметил, что еще один мужчина, пострадавший во время стрельбы, сейчас находится в больнице. Он сказал, что на данный момент нет информации касательно того, был ли нападавший жителем дома, где произошла стрельба. Полиция продолжает расследование. Новые данные могут быть озвучены в течение дня.

МакСвин сказал, что угрозы населению нет, поэтому жители смогут вернуться в свои квартиры в течение нескольких часов.

Ранее Курсор писал, что в Самарии террористы открыли огонь по автобусу, где были активисты. Среди пассажиров был депутат Оцма Иегудит.

Наша редакция писала, что арестованы подозреваемые в стрельбе в Шхеме. Задержанный в прошлом отбывал срок в качестве заключенного и входил в террористическую организацию.