Стрельба в парке в Миссисипи: погиб ребёнок

Полиция начала расследование после того, как 6-летний мальчик был застрелен, а еще четверо получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в парке в Миссисипи.

Стрельба произошла около 16:50 в парке, расположенном за средней школой Маккомб, на Миннесота-авеню и 6-й улице в Маккомбе в воскресенье.

В это время дети играли в баскетбол в парке.

Коронер округа Пайк Уолли Джонс сообщил, что мальчик умер в региональном медицинском центре Юго-Западного Миссисипи.

Власти не предоставили дополнительных подробностей о стрельбе или состоянии других четырех человек, которые получили ранения.

Личности ребенка и других пострадавших также не разглашаются.

Полиция Маккомба проводит расследование, но никто не был арестован. С отделом полиции и коронером связались для получения дополнительных комментариев.

Воскресная стрельба — это далеко не единичный случай расстрела ребенка в США, поскольку насилие с применением огнестрельного оружия продолжает уносить молодые жизни по всей стране.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что жительница Хеврона подозревается в убийстве своих детей 25 лет назад. Полиция Иерусалимского округа арестовала женщину по подозрению в том, что она убила двух своих детей около двух с половиной десятилетий назад, а затем обвинила их смерть в синдроме внезапной детской смерти.

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