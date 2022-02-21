Жительница Хеврона подозревается в убийстве своих детей 25 лет назад

Полиция Иерусалимского округа арестовала женщину по подозрению в том, что она убила двух своих детей около двух с половиной десятилетий назад, а затем обвинила их смерть в синдроме внезапной детской смерти.

Подозреваемая, 50-летняя женщина из района Хеврона, в понедельник утром предстанет перед судьей магистратского суда Иерусалима для продления ее ареста.

Об этом стало известно после того, как взрослые дети женщины подали жалобу в полицию Иерусалима.

Заявители сообщили полиции, что двое из их младших братьев и сестер умерли около 25 лет назад, якобы от СВДС, также известного как «смерть в колыбели», плохо изученного синдрома, при котором младенцы умирают во сне, часто несмотря на отсутствие ранее существовавших заболеваний. .

Они утверждают, что их братья и сестры на самом деле не умерли от СВДС, а были убиты их матерью.

После подачи жалобы и проведения расследования был выдан ордер на арест подозреваемой, полиция установила ее местонахождение и взяла под стражу.

Ранее «Курсор» писал о том, что на 25 шоссе полиция задержала автомобиль, которым управлял восьмилетний ребёнок. Полицейский, увидевший машину, остановил нарушителя и увидел, что рядом с ним на пассажирском сидении находится его отец, а на заднем – сестра и мать с двухлетним малышом.

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