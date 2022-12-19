Сунак призвал игнорировать предложения москвы о прекращении огня до вывода войск из Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал игнорировать предложения российской федерации* о прекращении огня на фронте, поскольку рф использует это с целью перегруппировки войск.

В частности, британский премьер призвал лидеров стран Балтии игнорировать призывы кремля по прекращению огня, пока войска рф не покинут территорию Украины.

Во время обращения к лидерам стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в Латвии Сунак также призвал Альянс оказать больше военной помощи Украине, в том числе систем ПВО, артиллерии и бронетехники.

«Мы должны четко осознавать, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны россии абсолютно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ошибочный призыв, он будет использован россией для перегруппировки, для усиления своих войск. И пока они не выйдут из завоеванных территорий, не может и не должно быть никаких реальных переговоров», — заявил Сунак.

В то же время, он добавил, что Альянс должен продолжать сосредоточивать свои силы на ослаблении способностей России перегруппироваться и пополнять запасы. По его словам, для этого необходимо преследовать цепи поставок и лишить Кремль международной поддержки. Также он отметил критику против Ирана за поставки беспилотников в Москву.

Как сообщал Курсор, в ноябре премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал российскую федерацию «страной-изгоем» и предложил план, который позволит снизить ее влияние на мировую экономику.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, который впервые прибыл в Украину с визитом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!