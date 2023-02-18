Супруга Владимира Зеленского рассказала о проблемах со здоровьем

Война с россией больно ударила по многим жителям Украине. Не обошла стороной и первую леди страны.

Украинцы близко к сердцу приняли вооруженное вторжение российской федерации* на территорию Украины, и это подкосило здоровье многих людей. Даже первые лица страны получили

Первая леди Украины Елена Зеленская дала откровенное интервью немецкому изданию Zeit Magazin, в котором рассказала о том, что война так или иначе повлияла на каждого украинца, в том числе и на нее.

Жена главы государства не стесняется говорить о том, что недавно обратилась к психологу, также врачи выявили у нее проблемы со зрением. Елена Зеленская утверждает, что постоянное давление, которому подвергаются все жители страны, становится причиной психических и физических заболеваний. Первая леди Украины признается, что сама лечится и обращается за психологической помощью.

Кроме того, она рассказала, что недавно обследовалась у врача и получила диагноз о проблемах со зрением. Женщина считает это неприятным удивлением, так как ранее у нее не было подобных проблем.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев ближайшего европейского соратника владимира путина. Однако он пока еще не согласился на приглашение.

Напоминаем, что Владимир Зеленский назвал общего врага для Израиля и Украины. Однако во время встречи с Зеленским Коэн дал понять украинскому президенту, что Израиль не планирует предоставлять Украине оборонительное оружие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!