Зеленский назвал общего врага для Израиля и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил министру иностранных дел Израиля Эли Коэну, что Исламская Республика является их «общим врагом».

Во время встречи в Киеве в четверг они также говорили об углублении сотрудничества против Ирана на международной арене. Встреча состоялась во время визита солидарности Коэна в Украину, первого визита высокопоставленного израильского чиновника в раздираемую войной страну после прошлогоднего вторжения россии*.

«В Украине раскрывается злое лицо Ирана», — сказал Коэн Зеленскому.

Коэн дал понять украинскому президенту, что Израиль не планирует предоставлять стране оборонительное оружие, которое могло бы защитить граждан Украины от вооруженных иранских беспилотников, которые россия запускает против них. Однако Израиль намерен выполнить обещание предыдущего правительства предоставить Украине систему раннего предупреждения, о чем бывший министр обороны Бени Ганц уже сказал Украине.

Коэн сказал, что надеется отправить систему в течение трех месяцев.

Правительство Ирана с середины 2022 года поставило в россию сотни беспилотников, которые использовались во время ракетных атак для подавления украинской ПВО. Источники в Тегеране сообщили на этой неделе Guardian, что Исламская Республика использовала лодки и государственную авиакомпанию для контрабанды в россию новых типов передовых боевых беспилотников большой дальности. В отличие от беспилотников Shahed 131 и 136, которые москва широко использовала в атаках камикадзе на украинскую инфраструктуру, более высоколетящие беспилотники способны доставлять бомбы и возвращаться на базу.

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