Зеленский пригласил друга путина в Киев: подробности

Эта ситуация удивила не только украинцев, но и весь мир, который выступает против путинской диктатуры.

Недавно в сети все обсуждали общий снимок президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который был сделан во время саммита в Брюсселе 9 февраля. Хотя Обран известен на весь мир своими пророссийскими взглядами, и он считает себя другом путина*. После этого снимка в Интернете появилась информация о том, что Зеленский пригласил Орбана в Киев.

Подробней об этом информирует «Радио Свобода».

Заместитель главы Офиса Президента, Игорь Жовква, подтвердил, что приглашение было отправлено премьер-министру Венгрии, Виктору Орбану, для посещения Украины. Отмечено также, что Орбан первый подошел к украинскому лидеру и пожал ему руку.

Помимо прочего, замглавы Офиса Президента Украины подчеркнул, что Зеленский и Орбан обсуждали на встрече путь Украины к вступлению в Европейский союз. По мнению Жовквы было очень много конструктива, однако для более эффективного взаимодействия премьер-министру Венгрии все-таки следует приехать в Киев, потому что дипломатия может достичь большего через диалог и разговор.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда российские силы «точно падут». Лидер украинской нации заявил, что россия проиграет войну в его стране в 2023 году, поскольку она уже проявляет много признаков неуверенности.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский обнял журналистку, которая думала, что её за это «застрелят». Репортерша украинской службы ВВС поздравила Зеленского с тем, что тот посетил Лондон, и сказала, что очень хочет его обнять, но не может из соображений безопасности. Но Зеленский сам подошел и обнял журналистку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!