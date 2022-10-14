Сверкает и потрескивает: миссия Solar Orbiter показала в высоком разрешении видео Солнца

08:02, Сегодня
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Фото: Pixabay

Миссия Solar Orbiter зафиксировала потрясающую последовательность живой звезды в центре нашей Солнечной системы, приближаясь к ней на фоне усиливающейся солнечной активности.

Европейское космическое агентство (ЕКА), управляющее космическим кораблем, показало общественности последовательность в день наибольшего сближения космического корабля, или перигелия.

Об этом 13 октября сообщает Space.

На изображениях показаны 20-дневные наблюдения звезды с помощью Solar Orbiter. Они сделаны в период с 20 сентября 10 октября.

Изображения австрофизики получили с помощью космического аппарата с высоким разрешением Extreme Ultraviolet Imager (EUI). Технология функционирует в режиме полного Солнца, который позволяет ученым видеть всю звезду. На видео можно посмотреть, как она сверкает активностью в своей газовой атмосфере, короне. Ее температура которой достигает 1,8 миллиона градусов по Фаренгейту (1 миллион градусов по Цельсию).

 

Solar Orbiter совершает регулярные близкие пролеты Солнца примерно на одной трети расстояния между Землей и нашей звездой, в пределах орбиты планеты Меркурий. Космический корабль во время этого пятого пролета достиг ближайшей к звезду точки.

Аппарат, запущенный в 2020 году, не совершает таких близких погружений к звезде, как NASA Parker Solar Probe. По сравнению с Parker он оснащен камерами высокого разрешения, которые неспособны выжить в чрезвычайно жаркой среде. Вместе два зонда позволяют совершить гигантский скачок в нашем понимании звезды в центре нашей Солнечной системы.

Миссия также регулярно делает облеты планеты Венера, используя ее гравитацию, чтобы постепенно отклонять ее орбиту от плоскости эклиптики, в которой вращаются планеты. Подобные маневры в итоге позволят Solar Orbiter детально рассмотреть соответствующие полюса Солнца, чего раньше не сумел сделать ни один космический аппарат. Ученые считают, что полярные регионы содержат подсказки о том, как звезда генерирует свое магнитное поле, которое, в свою очередь, определяет ее 11-летний цикл активности, приливы и отливы в образовании солнечных пятен, солнечных вспышек и извержений.

Ранее «Курсор» сообщал, что NASA с помощью миссии DART удалось изменить орбиту астероида Диморфос.

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