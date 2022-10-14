Сверкает и потрескивает: миссия Solar Orbiter показала в высоком разрешении видео Солнца

Миссия Solar Orbiter зафиксировала потрясающую последовательность живой звезды в центре нашей Солнечной системы, приближаясь к ней на фоне усиливающейся солнечной активности.

Европейское космическое агентство (ЕКА), управляющее космическим кораблем, показало общественности последовательность в день наибольшего сближения космического корабля, или перигелия.

Об этом 13 октября сообщает Space.

На изображениях показаны 20-дневные наблюдения звезды с помощью Solar Orbiter. Они сделаны в период с 20 сентября 10 октября.

Изображения австрофизики получили с помощью космического аппарата с высоким разрешением Extreme Ultraviolet Imager (EUI). Технология функционирует в режиме полного Солнца, который позволяет ученым видеть всю звезду. На видео можно посмотреть, как она сверкает активностью в своей газовой атмосфере, короне. Ее температура которой достигает 1,8 миллиона градусов по Фаренгейту (1 миллион градусов по Цельсию).

The sun crackles in new images from spacecraft preparing for a close flyby https://t.co/oRiMtIBHOA pic.twitter.com/QhT2QMCH7j — SPACE.com (@SPACEdotcom) October 12, 2022

Solar Orbiter совершает регулярные близкие пролеты Солнца примерно на одной трети расстояния между Землей и нашей звездой, в пределах орбиты планеты Меркурий. Космический корабль во время этого пятого пролета достиг ближайшей к звезду точки.

Аппарат, запущенный в 2020 году, не совершает таких близких погружений к звезде, как NASA Parker Solar Probe. По сравнению с Parker он оснащен камерами высокого разрешения, которые неспособны выжить в чрезвычайно жаркой среде. Вместе два зонда позволяют совершить гигантский скачок в нашем понимании звезды в центре нашей Солнечной системы.

Миссия также регулярно делает облеты планеты Венера, используя ее гравитацию, чтобы постепенно отклонять ее орбиту от плоскости эклиптики, в которой вращаются планеты. Подобные маневры в итоге позволят Solar Orbiter детально рассмотреть соответствующие полюса Солнца, чего раньше не сумел сделать ни один космический аппарат. Ученые считают, что полярные регионы содержат подсказки о том, как звезда генерирует свое магнитное поле, которое, в свою очередь, определяет ее 11-летний цикл активности, приливы и отливы в образовании солнечных пятен, солнечных вспышек и извержений.

Ранее «Курсор» сообщал, что NASA с помощью миссии DART удалось изменить орбиту астероида Диморфос.