Сверкает и потрескивает: миссия Solar Orbiter показала в высоком разрешении видео Солнца

Европейское космическое агентство (ЕКА), управляющее космическим кораблем, показало общественности последовательность в день наибольшего сближения космического корабля, или перигелия.

Об этом 13 октября сообщает Space.

На изображениях показаны 20-дневные наблюдения звезды с помощью Solar Orbiter. Они сделаны в период с 20 сентября 10 октября.

Изображения австрофизики получили с помощью космического аппарата с высоким разрешением Extreme Ultraviolet Imager (EUI). Технология функционирует в режиме полного Солнца, который позволяет ученым видеть всю звезду. На видео можно посмотреть, как она сверкает активностью в своей газовой атмосфере, короне. Ее температура которой достигает 1,8 миллиона градусов по Фаренгейту (1 миллион градусов по Цельсию).

The sun crackles in new images from spacecraft preparing for a close flyby https://t.co/oRiMtIBHOA pic.twitter.com/QhT2QMCH7j

— SPACE.com (@SPACEdotcom) October 12, 2022