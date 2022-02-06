Сына королевы Великобритании допросят по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Речь идет о принце Эндрю . Его допросят под присягой, что, согласно британским законам, означает, что он проходит по делу в качестве подозреваемого.

Третий принц королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю допросят по деле об изнасиловании несовершеннолетней. Допрос назначен на 10 марта 2022 года.

Об этом сообщает издание BBC.

Отметим, что дело возбуждено по иску 38-летней Вирджинии Джуфре, женщины из Австралии. Она заявила, что британский принц три раза насильно принуждал ее к сексу, когда ей было 17 лет. Это якобы происходило во время одной из вечеринок, которую организовал американский финансист Джеффри Эпштейн.

61-летний принц Эндрю через своих адвокатов опроверг все обвинения в свой адрес.

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