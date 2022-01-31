Великобритания может конфисковать собственность олигархов России

Власти Великобритании готовы принять новое законодательство, которое сможет позволить Лондону вводить серьезные санкции против российских олигархов, которые связаны с Кремлем.
Об этом заявила глава МИДа Соединенного королевства Лиз Трасс.
Она заявила, что есть определенный ряд предприятий и лиц, которые являются «опорой» государства РФ. Именно против них направлен новый документ.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что такой закон «тревожен» не только для России. Он напомнил, что множество российских инвесторов связаны с британскими компаниями.
На данный момент Великобритания может применять санкции только против тех, кто непосредственно связан с дестабилизацией Украины.
Новое законодательство даст возможность более широко применять санкции, чтобы навредить стратегическим интересам РФ.
Ранее Курсор сообщал, что сенаторы США заявили, что работают над санкциями против России в случае вторжения в Украину.
Кроме того, мы писали, что Украина призывает Россию отвести свои войска от границы.
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