Великобритания может конфисковать собственность олигархов России

В Великобритании сообщили, что даже меняют законодательство. Новые законы позволят более широко применять санкции против «стратегических интересов» российского государства.

Власти Великобритании готовы принять новое законодательство, которое сможет позволить Лондону вводить серьезные санкции против российских олигархов, которые связаны с Кремлем.

Об этом заявила глава МИДа Соединенного королевства Лиз Трасс.

Она заявила, что есть определенный ряд предприятий и лиц, которые являются «опорой» государства РФ. Именно против них направлен новый документ.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что такой закон «тревожен» не только для России. Он напомнил, что множество российских инвесторов связаны с британскими компаниями.

На данный момент Великобритания может применять санкции только против тех, кто непосредственно связан с дестабилизацией Украины.

Новое законодательство даст возможность более широко применять санкции, чтобы навредить стратегическим интересам РФ.

Ранее Курсор сообщал, что сенаторы США заявили, что работают над санкциями против России в случае вторжения в Украину.

Кроме того, мы писали, что Украина призывает Россию отвести свои войска от границы.

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