Таблички мемориального комплекса концлагеря Бухенвальд изуродовали свастиками: обнародованы фото

18:51, Сегодня
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Фото: canva.com

Фонд, управляющий мемориалом в бывшем нацистском лагере в Германии, осуждает «отвратительное посягательство на достоинство жертв нацизма и на нашу работу».

В пятницу власти заявили, что свастики и другие ультраправые символы были нарисованы на вывесках национального мемориального комплекса, который стоит на месте бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд в Германии.

Полиция сообщила, что два дорожных знака и знак с картой мемориала были разрисованы символами в четверг вечером. Знаки быстро вытерли.

Фонд, управляющий мемориалом, заявил в Твиттере, что это «отвратительное посягательство на достоинство жертв нацизма и на нашу работу».

Неизвестно, кто несет ответственность за эти действия; полиция проводит расследование.

Инцидент произошел после того, как в июле были срублены семь деревьев, посвященных памяти жертв нацистского лагеря.

Концлагерь Бухенвальд был создан в 1937 году. Более 56 000 из 280 000 заключенных, содержавшихся в Бухенвальде и его вспомогательных лагерях, были убиты нацистами или умерли в результате голода, болезней или медицинских экспериментов до освобождения лагеря 11 апреля 1945 года.

Ранее Курсор писал, что полиция ищет мужчину, который испортил 21 машину антисемитской символикой в Канаде. 

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