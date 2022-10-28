Таблички мемориального комплекса концлагеря Бухенвальд изуродовали свастиками: обнародованы фото

Фонд, управляющий мемориалом в бывшем нацистском лагере в Германии, осуждает «отвратительное посягательство на достоинство жертв нацизма и на нашу работу».

В пятницу власти заявили, что свастики и другие ультраправые символы были нарисованы на вывесках национального мемориального комплекса, который стоит на месте бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд в Германии.

Полиция сообщила, что два дорожных знака и знак с картой мемориала были разрисованы символами в четверг вечером. Знаки быстро вытерли.

Фонд, управляющий мемориалом, заявил в Твиттере, что это «отвратительное посягательство на достоинство жертв нацизма и на нашу работу».

Last night swastikas and other Nazi symbols have been spray-painted on boards and signs at the #Buchenwald concentration camp memorial. We are appelled by this despicable attack on the dignity of Nazi victims. Police are investigating. pic.twitter.com/xsfkCNR2DO — Stiftg. Gedenkstätten Buchenwald u. Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) October 28, 2022

Неизвестно, кто несет ответственность за эти действия; полиция проводит расследование.

Инцидент произошел после того, как в июле были срублены семь деревьев, посвященных памяти жертв нацистского лагеря.

Концлагерь Бухенвальд был создан в 1937 году. Более 56 000 из 280 000 заключенных, содержавшихся в Бухенвальде и его вспомогательных лагерях, были убиты нацистами или умерли в результате голода, болезней или медицинских экспериментов до освобождения лагеря 11 апреля 1945 года.

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