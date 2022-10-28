Таблички мемориального комплекса концлагеря Бухенвальд изуродовали свастиками: обнародованы фото

В пятницу власти заявили, что свастики и другие ультраправые символы были нарисованы на вывесках национального мемориального комплекса, который стоит на месте бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд в Германии.
Полиция сообщила, что два дорожных знака и знак с картой мемориала были разрисованы символами в четверг вечером. Знаки быстро вытерли.
Фонд, управляющий мемориалом, заявил в Твиттере, что это «отвратительное посягательство на достоинство жертв нацизма и на нашу работу».
Неизвестно, кто несет ответственность за эти действия; полиция проводит расследование.
Инцидент произошел после того, как в июле были срублены семь деревьев, посвященных памяти жертв нацистского лагеря.
Концлагерь Бухенвальд был создан в 1937 году. Более 56 000 из 280 000 заключенных, содержавшихся в Бухенвальде и его вспомогательных лагерях, были убиты нацистами или умерли в результате голода, болезней или медицинских экспериментов до освобождения лагеря 11 апреля 1945 года.
Ранее Курсор писал, что полиция ищет мужчину, который испортил 21 машину антисемитской символикой в Канаде.