Тайвань будет платить туристам за поездку на отдых

Тайваньские власти намерены ввести новые меры, направленные на поддержку туристической сферы.
Об этом сообщает портал The Points Guy.
Согласно информации СМИ, туристам, приезжающим в страну на отдых в текущем году, будут выплачиваться 5 тысяч тайваньских долларов (почти 600 шекелей).
Руководство страны объясняет это необходимостью привлечь около шести миллионов туристов в этом году.
Отмечается, что полностью государственные границы страны открылись только в октябре прошлого года из-за пандемии коронавируса, и после этого Тайваню не удалось привлечь даже десятую часть путешественников. Власти отмечают, что до пандемии страну посещало почти 12 млн человек, а в 2022 году этот показатель сократился до девяти тысяч.
В туристическом бюро Тайваня уточнили, что выплаты будут перечисляться путешественникам по прибытии в цифровом формате на туристическую карту, которую отдыхающие смогут использовать во время визита, благодаря чему все средства вернутся в туристический сектор государства.
Как сообщал Курсор, популярный туристический журнал Condé Nast Traveler провел опрос среди читателей и на основе их результатов сформировал рейтинг стран, которые выбирают для туризма и отдыха.
В пятерке лучших стран оказались Португалия, Япония, Таиланд, Индия, Испания, Марокко и Швеция. Респонденты оценивали каждое направление на «отлично», «очень хорошо», «хорошо» и «плохо». Всего в списке было 48 стран.
Израиль в рейтинге оказался на 18-м месте, обогнав на одну позицию Турцию. Арабские Эмираты — на 28 месте, Германия — на 33-м, Франция — на 37-м, США — на 45-м.
Еще мы писали, что поскольку въездной туризм постепенно набирает обороты, Министерство туризма Израиля выделило 165 миллионов шекелей (49 миллионов долларов США) в виде грантов на поддержку планов по созданию новых гостиниц по всему Израилю или расширению уже существующих.