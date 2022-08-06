Тайвань: китайские учения имитируют нападение на остров

Официальный Тайбэй обеспокоен провокационными действиями Китая у границ острова. Учения демонстрируют отработку ударов при нападении на Тайвань.

В связи с пересечением несколькими китайскими военными кораблями и самолетами срединной линии Тайваньского пролива, Тайбэй заявил в субботу, что военные учения Китая имитируют нападение на остров.

Вооруженные силы Тайваня подняты по тревоге, они направили воздушные и морские патрули вокруг острова и активировали ракетные системы наземного базирования, сообщило Министерство национальной обороны Тайваня.

Китай начал военные учения с боевой стрельбой после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этой недели.

По словам Китая, действия США нарушают политику «одного Китая», а они рассматривают остров как отделившуюся провинцию, которую при необходимости можно аннексировать силой.

Опасения Китая связаны с тем, что официальные визиты на Тайвань иностранных лиц являются признанием его суверенитета.

В субботу армия Тайваня обнаружила четыре БПЛА, летавших вблизи острова. Они, по мнению Тайваня, были китайскими и пролетали над водами вокруг группы островов Кинмен и близлежащего острова Льею.

«Наше правительство и военные внимательно следят за военными учениями Китая и операциями информационной войны, готовые ответить в случае необходимости», — написала в своем твиттере президент Тайваня Цай Инвэнь.

«Я призываю международное сообщество поддержать демократический Тайвань и остановить любую эскалацию ситуации в области региональной безопасности», — добавила она.

Китай также прервал переговоры с США по вопросам обороны и ввел санкции против Пелоси в отместку за визит.

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