Пентагон заявил об увеличении ядерного арсенала в Китае

Заместитель Министра обороны США по политическим вопросам Колин Ко заявил, что Китай в несколько раз наращивает свой ядерный арсенал.

Представитель Пентагона Колин Ко считает, что в ближайшие годы Пекин планирует нарастить количество боеголовок в несколько раз.

Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

По его словам, ранее Китай заявлял о намерении обсудить вопросы стратегической стабильности, но с учетом недавнего обострения отношений, в Вашингтоне не видят готовность страны к такой работе.

Колин Ко отметил, что сейчас Китай находится в процесс наращивания своего ядерного арсенала, и происходит это быстрыми темпами.

Ранее в США заявляли, что согласно данным, в Китае насчитывается 200 ядерных боеголовок, и их количество хотят увеличить в два раза до 2030 года. Но в последнее время эти цифры изменились и выросли до 700 боеголовок к 2027 году.

Колин Ко также подчеркнул, что Пентагон хочет только полной ликвидации всего ядерного оружия в мире. Но кроме Китая этому решению противятся еще несколько других государств.

«Курсор» писал ранее, что Китай вводит санкции против спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Также санкции коснутся ее ближайших родственников.

Еще мы писали, что китайское правительство потребовало от США выйти из недавней сделки по продаже оружия Тайваню на сумму 108 миллионов долларов.