Неожиданная смерть: найден мертвым чиновник минобороны Тайваня

Оу Ян находился в командировке в южном уезде Пингтунг, где проводились испытания проектов по производству ракет. Его нашли мертвым в номере отеля на юге Тайваня.

Заместитель главы отдела исследований и разработок министерства обороны Тайваня был найден мертвым в субботу утром в гостиничном номере.

Оу Ян Ли-син было 57 лет, он являлся заместителем главы Национального института науки и технологий Чунг-Шан, принадлежащего военному ведомству.

В субботу его нашли мертвым в номере отеля на юге Тайваня в южном уезде Пингтунг, где Оу Ян находился в командировке.

Власти выясняют причины и обстоятельства смерти.

Предприятие военной отрасли совершенствует технологию производства ракет, чтобы удвоить свои ежегодные мощности до 500 единиц. Его исследования стали особенно актуальны в условиях растущей военной угрозы со стороны Китая.

В настоящее время национальный институт науки и технологии Чунг-Шан, занимающийся разработкой и производством оружия на Тайване, проводит серию испытаний ракет с боевой стрельбой на военной базе Цзюпенг на юге страны.

Сейчас испытания проходят первый раунд, который продлится с 3 по 18 августа. Второй и третий этапы пройдут между 18 и 26 августа и будут иметь «неограниченную» высоту полета снаряда, а опасная зона будет простираться примерно на 200 километров от побережья Тайтунга.

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