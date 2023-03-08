Тайвань обвинил Китай в перерезке интернет-кабелей вблизи острова

Согласно заявлению, сделанному Национальной комиссией по связи Тайваня, два китайских судна были обвинены в разрезании интернет-кабелей в феврале на острове Мацу в северной части Тайваньского пролива.

Об этом сообщила телекоммуникационная служба острова Мацу, передает AP.

Согласно сообщению, два китайских судна были обвинены в перерезании интернет-кабелей в Тайваньском проливе в феврале. Первый кабель был разрезан в море, примерно в 50 километрах от берега, подозреваемым в этом является китайское рыболовное судно, второй кабель был подрезан через шесть дней китайским грузовым судном. Несмотря на отсутствие прямых доказательств в ответственности Пекина, правительство Тайваня не исключает возможности умышленного акта, из-за которого жители острова были вынуждены использовать значительно медленней Интернет через микроволновую радиопередачу.

Некоторые эксперты утверждают, что Китай возможно намеренно перерезал интернет-кабели, чтобы отслеживать самоуправляемый остров, который он считает своей территорией, и в случае необходимости аннексировать его силой.

2 февраля береговая охрана Тайваня погналась за рыболовным судном, которое перерезало первый кабель, но оно вернулось в китайские воды, сообщил чиновник Тайваня, отказавшийся обсуждать этот вопрос публично.

За последние пять лет кабели были перерезаны 27 раз, но, согласно данным Chunghwa Telecom, неясно, какая страна несет за это ответственность. Интернет-кабели имеют стальную броню на мелководье, чтобы предотвратить повреждения кораблями, но, несмотря на это, кабели могут быть легко перерезаны.

Отсутствие стабильного Интернета стало проблемой для 14 тысяч жителей острова, которые не могут удаленно получить медицинскую помощь, вести онлайн-бизнес и туризм. Однако ремонт кабелей стоит дорого — только на работу кораблей в регионе потребуется 1 миллион долларов США. Ожидается, что суда для прокладки кабеля появятся не ранее 20 апреля, поскольку число кораблей, которые могут выполнить эту работу, ограничено.

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