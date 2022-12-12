Такого не было 50 лет: на курортную Анталию обрушились мощные ливни

Курортную Анталию в Турции затопили масштабные ливни, которые повлекли на собой серьезный ущерб. Улицы буквально превратились в реки.
Об этом пишет Hurriyet.
Местные власти говорят, что ничего подобного не было в регионе уже 50 лет. Сильные осадки спровоцировали паводки и схождение селевых потоков. После полуночи 12 декабря ситуация еще больше усугубилась.
Наибольшее затопление – в районах Кумлуджа и Финике. На видео с места происшествия видно, как сильное течение сносит стоящие на улице автомобили. Так много транспорта получили повреждения.
«Мы не видели ничего подобного в течение 50 лет. Вода внезапно поднялась и потащила машины. Мы в состоянии готовности», – заявил мэр Кумлуджи Мустафа Колеоглу.
В результате непогоды затоплены сотни теплиц, сельскохозяйственные угодья и первые этажи жилых домов. Есть разрушенные мосты. Учебу в школах пришлось отменить, а местных жителей призывают не выходить из дома.
Кроме того, чтобы избежать опасных ситуаций, кое-где выключили электроснабжение.
Antalya Kumluca çok kötü durumda acil yardıma ihtiyaç @AFADBaskanlik @Kizilay pic.twitter.com/Klsv2WEDuR
— Ayşenur Tanyıldızı (@Taanyildizi) December 12, 2022