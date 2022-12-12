Такого не было 50 лет: на курортную Анталию обрушились мощные ливни

Сильные осадки повлекли за собой паводки и схождение селевых потоков.

Курортную Анталию в Турции затопили масштабные ливни, которые повлекли на собой серьезный ущерб. Улицы буквально превратились в реки.

Об этом пишет Hurriyet.

Местные власти говорят, что ничего подобного не было в регионе уже 50 лет. Сильные осадки спровоцировали паводки и схождение селевых потоков. После полуночи 12 декабря ситуация еще больше усугубилась.

Наибольшее затопление – в районах Кумлуджа и Финике. На видео с места происшествия видно, как сильное течение сносит стоящие на улице автомобили. Так много транспорта получили повреждения.

«Мы не видели ничего подобного в течение 50 лет. Вода внезапно поднялась и потащила машины. Мы в состоянии готовности», – заявил мэр Кумлуджи Мустафа Колеоглу.

В результате непогоды затоплены сотни теплиц, сельскохозяйственные угодья и первые этажи жилых домов. Есть разрушенные мосты. Учебу в школах пришлось отменить, а местных жителей призывают не выходить из дома.

Кроме того, чтобы избежать опасных ситуаций, кое-где выключили электроснабжение.