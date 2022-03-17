Талибы откроют средние школы для девочек на следующей неделе

Допуск девочек и женщин в школы и колледжи был одним из ключевых требований, которые международное сообщество предъявляло к исламистскому движению с момента захвата ними власти прошлым летом.

Талибан разрешит девочкам по всему Афганистану вернуться в школы на следующей неделе, заявил в четверг представитель отдела образования.

«Все школы будут открыты для всех мальчиков и девочек», — заявил представитель министерства образования Азиз Ахмад Райан.

«Но есть некоторые условия для девочек», — сказал он, добавив, что учениц будут обучать отдельно от мужчин и только учителями-женщинами.

Он сказал, что в некоторых сельских районах, где не хватает учителей-женщин, учителям-мужчинам старшего возраста будет разрешено учить девочек.

Допуск девочек и женщин в школы и колледжи был одним из ключевых требований, которые международное сообщество выдвинуло к бескомпромиссному исламистскому движению с тех пор, как в августе прошлого года оно свергло поддерживаемое Западом правительство.

Большинство стран до сих пор отказывались официально признать Талибан из-за опасений по поводу их обращения с девочками и женщинами и обвинений в нарушении прав человека в отношении бывших солдат и чиновников свергнутой администрации.

Талибы пообещали расследовать предполагаемые злоупотребления и заявляют, что не мстят своим бывшим врагам.

В последний раз, когда группа правила Афганистаном, с 1996 по 2001 год, они запретили женское образование и большую часть занятости. После восстановления власти мальчики и мужчины вернулись к образованию в гораздо большем количестве, чем девочки и женщины.

Талибан стремится управлять страной в соответствии со своей интерпретацией исламского права и в то же время получать миллиарды долларов в виде помощи в целях развития, в которой он отчаянно нуждается, чтобы предотвратить широко распространенную бедность и голод.

Санкции против некоторых ведущих членов группировки осложнили ситуацию.

Талибы заявляют, что уважают права женщин в соответствии с исламским законодательством и местными обычаями. Но многие женщины сообщают об ограничениях доступа к общественной жизни, в том числе к работе, что вынуждает некоторых уходить с работы.

«Курсор» писал ранее, что судно под флагом ОАЭ с 30 членами экипажа на борту опрокинулось у берегов Ирана.