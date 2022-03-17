Талибы откроют средние школы для девочек на следующей неделе

Талибан разрешит девочкам по всему Афганистану вернуться в школы на следующей неделе, заявил в четверг представитель отдела образования.
«Все школы будут открыты для всех мальчиков и девочек», — заявил представитель министерства образования Азиз Ахмад Райан.
«Но есть некоторые условия для девочек», — сказал он, добавив, что учениц будут обучать отдельно от мужчин и только учителями-женщинами.
Он сказал, что в некоторых сельских районах, где не хватает учителей-женщин, учителям-мужчинам старшего возраста будет разрешено учить девочек.
Допуск девочек и женщин в школы и колледжи был одним из ключевых требований, которые международное сообщество выдвинуло к бескомпромиссному исламистскому движению с тех пор, как в августе прошлого года оно свергло поддерживаемое Западом правительство.
Большинство стран до сих пор отказывались официально признать Талибан из-за опасений по поводу их обращения с девочками и женщинами и обвинений в нарушении прав человека в отношении бывших солдат и чиновников свергнутой администрации.
Талибы пообещали расследовать предполагаемые злоупотребления и заявляют, что не мстят своим бывшим врагам.
В последний раз, когда группа правила Афганистаном, с 1996 по 2001 год, они запретили женское образование и большую часть занятости. После восстановления власти мальчики и мужчины вернулись к образованию в гораздо большем количестве, чем девочки и женщины.
Талибан стремится управлять страной в соответствии со своей интерпретацией исламского права и в то же время получать миллиарды долларов в виде помощи в целях развития, в которой он отчаянно нуждается, чтобы предотвратить широко распространенную бедность и голод.
Санкции против некоторых ведущих членов группировки осложнили ситуацию.
Талибы заявляют, что уважают права женщин в соответствии с исламским законодательством и местными обычаями. Но многие женщины сообщают об ограничениях доступа к общественной жизни, в том числе к работе, что вынуждает некоторых уходить с работы.
«Курсор» писал ранее, что судно под флагом ОАЭ с 30 членами экипажа на борту опрокинулось у берегов Ирана.