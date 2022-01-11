Администрация Байдена выделит дополнительные 300 миллионов долларов Афганистану

США пытаются сделать все для того, чтобы спасти Афганистан от экономического кризиса.

Администрация Байдена планирует выделить дополнительно 308 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи Афганистану, в результате чего общий объем помощи США для обнищавшей страны и афганских беженцев в регионе с октября достиг почти 782 миллионов долларов, сообщил Белый дом во вторник.

Соединенные Штаты также предоставляют Афганистану дополнительно один миллион доз вакцины против коронавируса, доведя общее количество до 4,3 миллиона доз, добавил Белый дом.

Помощь от Агентства США по международному развитию будет направлена через независимые гуманитарные организации для предоставления жилья, медицинского обслуживания, помощи в подготовке к зиме, чрезвычайной продовольственной помощи, водоснабжения, санитарии и гигиены, сообщило правительство.

По данным Организации Объединенных Наций, почти 23 миллиона человек — около 55% населения — сталкиваются с крайней степенью голода, а около 9 миллионов подвергаются риску голода с наступлением зимы.

Экономический кризис в Афганистане усилился после захвата власти талибами в августе, когда прежнее правительство, поддерживаемое Западом, рухнуло, а последние американские войска были выведены.

В прошлом месяце Соединенные Штаты официально освободили от американских санкций чиновников США и ООН, ведущих разрешенный бизнес с Талибаном, чтобы попытаться сохранить поток помощи в Афганистан, который все глубже погружается в гуманитарный кризис.

Курсор также писал, что Израиль пожертвует полмиллиона долларов афганским беженцам. Министр иностранных дел Яир Лапид в понедельник утвердил пожертвование в размере 500 тысяч долларов для помощи афганским беженцам, которые бежали в соседний Таджикистан после ухода Соединенных Штатов из Афганистана и прихода к власти талибов.

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