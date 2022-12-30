Талибы получили предупреждение от Запада

Талибан вводит новые ограничения для женщин, ограничивая их права и свободы.

Главы МИД 12 ведущих стран и Высокий представитель Европейского Союза осуждают действия движения Талибан, которые запрещают афганским женщинам получать образование и работать вне дома.

Заявление обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий.

«Министры иностранных дел Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Соединенных Штатов и Высокий представитель ЕС глубоко обеспокоены бессмысленным и опасным приказом Талибана, который запрещает женщинам доступ к рабочим местам в национальных и в международных неправительственных организациях, что подвергает риску миллионы афганцев, жизни которых зависят от гуманитарной помощи. Призываем Талибан немедленно пересмотреть такое решение», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что женщины играют важную роль в гуманитарных операциях и действиях по доставке товаров первой необходимости. Кроме этого, министры отметили, что Талибан пренебрегает правами, свободами и благосостоянием народа Афганистана, особенно женщин и девушек.

Министры потребовали вернуть женщин и девушек на рабочие места, в школы и университеты, а также разрешить женщинам участвовать в гуманитарной деятельности.

Ранее Курсор писал, что Талибан создал женское отделение полиции. Завербованные женщины утверждают, что на них «не оказывается никакого давления».

Наша редакция писала, что лидер Талибана приказал вернуть публичные казни, забрасывание камнями и отрубание конечностей. Эмир Исламского Эмирата Афганистан и лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада приказал судьям Афганистана полностью руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров.