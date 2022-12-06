Талибы позволили афганским девочкам сдавать выпускные экзамены в средней школе

Решение распространяется на 31 из 34 провинций Афганистана, где зимние школьные каникулы начинаются в конце декабря.

Афганским девочкам будет позволено сдавать выпускные экзамены в средней школе.

Об этом заявил официальный представитель правительства талибов, сообщает Associated Press.

Издание напоминает, что хотя афганским девочкам запретили посещать уроки с тех пор, как талибы пришли к власти в стране в прошлом году.

Согласно двум документам министерства образования талибов, решение распространяется на 31 из 34 провинций Афганистана, где зимние школьные каникулы начинаются в конце декабря.

Ранее Курсор писал о том, что в Афганистане Талибан ввел запрет на съемки женщин в телевизионных драмах.

Согласно новым правилам, теперь журналистки и ведущие должны появляться на экране только в платках. Кроме этого, афганские телеканалы получили восемь требований, которые они должны соблюдать.

В частности, вводится запрет фильмов, которые противоречат принципам шариата или исламского права и афганским ценностям; запрет на съемку мужчин, которые обнажают интимные части тела. Также нельзя показывать комедийные и развлекательные шоу, оскорбляющие религию или считающиеся оскорбительными для афганцев.

Талибан считает, что на телевидении нельзя показывать иностранные фильмы, в которых пропагандируют иностранные культурные ценности.

Также Курсор сообщал о том, что талибы запретили женщинам учиться и преподавать в университетах. По словам представителя боевиков, которые захватили власть в стране, запрет временный.