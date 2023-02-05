Там снимали легендарные фильмы и сериалы: названы самые привлекательные туристические места в мире

Поклонники фильмов и сериалов часто «идут по стопам» своих любимых персонажей, дабы лично насладиться атмосферой того произведения, фанатами которого являются.

Есть топ-7 мест, где чаще всего бывают туристы, основывая свои желания на просмотре той или иной картины. Согласно статистике, 39% туристов бронировали поездку в пункт назначения, увидев его в фильме или сериале.

Подробнее об этом информирует сайт Travel Off Path.

1. Хоббитон, Новая Зеландия. На этой съемочной площадке снимались многие сцены из трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». Но эта деревушка — искусственно созданная, расположена на семейной ферме примерно в 8 км к западу от Хинуэры. Во время экскурсии фанаты могут посетить «норы» хоббитов и даже выпить в таверне «Зеленый дракон». Но создатели пошли еще дальше, и уже в марте 2023 года можна будет пожить в Хоббитоне.

2. Сицилия, Италия. Сериал «Белый лотос», который только в 2021 году вышел на экраны, но уже успел нажить себе целую армию фанатов. И теперь за круглую сумму фанаты шоу могут не только прогуляться по здешним туристическим локациям, но и пожить в отелях и виллах, где останавливались герои сериала.

3. Петра, Иордания. Здесь снимали «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989). Этот доисторический город считается архитектурным чудом, благодаря чему он получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако войти внутрь обычному туристу нельзя — можно любоваться только окресностями.

4. Бухарест, Румыния. Здесь снимали нашумевший сериал от Netflix «Уэнздей». Замок Кантакузино, который находится в Румынских Карпатах — это та самая академия Невермор.

5. Дубровник, Хорватия. На основе достопримечательностей города была смоделирована Королевская гавань из «Игры престолов». Теперь же на этот хорватский курорт приезжает огромное количество туристов.

6. Скеллиг-Майкл, Ирландия. В этом месте снимали «Звездных войн», вернее дом Люка Скайуокера в «Пробуждении силы» и «Последних джедаях».

7. Париж, Франция. В этом месте было снято множество легендарных картин, но больше всего с Парижем ассоциируется фильм «Эмили в Париже», который вдохновил бесчисленное количество юных путешественников на исследование города.

Ранее «Курсор» информировал, что названы самые переоцененные туристами города мира.

Напоминаем, что первая страна в мире ввела годовой лимит туристов.