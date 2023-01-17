«Танковый скандал» в Германии получил продолжение

Борис Писториус, министр внутренних дел земли Нижняя Саксония, социал-демократ, станет новым министром обороны Германии, сообщило правительство во вторник.

Назначение произошло на фоне «танкового скандала» и отставки Кристин Ламбрехт.

Отметим, что сегодня в Давосе министр иностранных дел Финляндии выразил надежду на то, что будет принято решение о поставках танков Leopard в Украину, и его страна готова участвовать в поставках.

«В настоящее время мы ведем интенсивные дискуссии о том, что еще мы можем сделать как Европейский союз и страны Северной Европы, чтобы помочь Украине, — сказал Пекка Хаависто в кулуарах Всемирного экономического форума, сообщает Reuters. — Дискуссия о танках Leopard продолжается. Я надеюсь, что это решение будет реализовано, и Финляндия определенно готова сыграть свою роль в этой поддержке».

Союзники Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard немецкого производства в Украину в преддверии решающей встречи министров обороны в пятницу.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт вчера ушла в отставку после серии промахов, и критики заявили, что она не в состоянии привести немецкую армию в форму на фоне войны в Украине.

Как сообщал Курсор, канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» и консультироваться со своими союзниками относительно дальнейших поставок оружия Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.