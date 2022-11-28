Племянница верховного лидера Ирана призвала мир разорвать отношения с Тегераном

Племянница верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, известная правозащитница Фариде Морадхани призвала иностранные правительства разорвать все связи с Тегераном в связи с жестоким подавлением народных беспорядков, вызванных смертью молодой женщины, задержанной полицией.

Об этом сообщает CNN.

Протесты, вызванные смертью молодой курдской иранки Махсы Амини после ее ареста за «неподобающую одежду», представляют собой один из самых серьезных вызовов духовенству страны со времен Исламской революции 1979 года. Бросая вызов легитимности Исламской Республики, протестующие из всех слоев общества сожгли фотографии Хаменеи и призвали к падению иранской шиитской мусульманской теократии.

Морадхани записала видео, в котором призывала иностранные правительства разорвать все связи с правительством Ирана. Ее отец, Али Морадхани Аранге, был шиитским священнослужителем, женатым на сестре Хаменеи, и недавно скончался в Тегеране после многих лет изоляции из-за своей позиции против Исламской Республики.

«О свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый и детоубийственный режим. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких правил, кроме силы и сохранения власти», — сказала Морадхани в видео.

Морадхани добавила в своем видео: «Настало время для всех свободных и демократических стран отозвать своих представителей из Ирана в качестве символического жеста и изгнать представителей этого жестокого режима из своих стран».

Видео было опубликовано на YouTube ее братом, проживающим во Франции Махмудом Морадхани, который в своем аккаунте в Твиттере называет себя «противником Исламской Республики», а затем известными иранскими правозащитниками.

23 ноября Махмуд Морадхани сообщил об аресте своей сестры, когда она выполняла постановление суда о явке в прокуратуру Тегерана. Фариде была арестован ранее в этом году министерством разведки Ирана, а затем выпущен под залог.

HRANA сообщила, что она находится в тюрьме безопасности Эвин в Тегеране. По его словам, Морадхани ранее была приговорена к 15 годам тюремного заключения по неустановленным обвинениям.

На прошлой неделе высший орган ООН по правам человека принял решение о создании новой следственной миссии для расследования жестокого подавления Тегераном антиправительственных протестов.

Критика Ирана со стороны родственников высокопоставленных чиновников не является беспрецедентной. В 2012 году Фаэзех Хашеми Рафсанджани, дочь покойного бывшего президента Акбара Хашеми Рафсанджани, была приговорена к тюремному заключению за «антигосударственную пропаганду».

Ранее Курсор писал, что в ООН сообщили, скольких человек убили из-за протестов в Иране. ООН заявила, что ситуация в Иране «критическая». Протестующие погибают на улицах и в больницах после разгонов демонстраций.

Курсор сообщал, что протесты в Иране усилились и привели к поджогу дома Хомейни. Беспорядки в Иране набирают обороты и вылились в поджоги демонстрантами дома-музея основателя Исламской революции Рухолла Хомейни.

Наш сайт уже писал, что Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране.

Напомним, что суд Ирана приговорил антиправительственного протестующего к смертной казни и приговорил к тюремному заключению еще пятерых.