Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил массивные древние галактики

Эти галактики весят в миллиард раз больше, чем Солнце.

Обнаружено шесть массивных древних галактик, которые астрономы называют «разрушителями вселенной», сообщает CNN. Указывается, что галактики, обнаруженные телескопом Джеймса Уэбба, датируются примерно 600 миллионами лет назад после Большого взрыва. Также сообщается, что они весят в миллиард раз больше, чем Солнце.

В статье, опубликованной в научном журнале Nature, команда заявила, что эти галактики намного больше и более развиты, чем можно было ожидать в первые дни существования Вселенной. Размер и зрелость этих шести мегагалактик, названных «монстрами», ошеломили ученых. Сначала они подумали, что совершили «какую-то ошибку», когда впервые наткнулись на них.