Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил массивные древние галактики

Обнаружено шесть массивных древних галактик, которые астрономы называют «разрушителями вселенной», сообщает CNN. Указывается, что галактики, обнаруженные телескопом Джеймса Уэбба, датируются примерно 600 миллионами лет назад после Большого взрыва. Также сообщается, что они весят в миллиард раз больше, чем Солнце.
В статье, опубликованной в научном журнале Nature, команда заявила, что эти галактики намного больше и более развиты, чем можно было ожидать в первые дни существования Вселенной. Размер и зрелость этих шести мегагалактик, названных «монстрами», ошеломили ученых. Сначала они подумали, что совершили «какую-то ошибку», когда впервые наткнулись на них.
«Эти объекты намного массивнее, чем кто-либо ожидал. Мы ожидали найти только крошечные, молодые, детские галактики в этот момент времени, но мы обнаружили галактики, такие же зрелые, как наши собственные», — соавтор исследования Джоэл Лежа, доцент астрономии и астрофизики в Университете штата Пенсильвания, говорится в заявлении.
«Открытие того, что формирование массивных галактик началось очень рано в истории Вселенной, переворачивает с ног на голову то, что многие из нас считали устоявшейся наукой. Мы неофициально называли эти объекты «разрушителями вселенных» — и до сих пор они оправдывали свое название», — добавил Лежа.
Астрономы говорят, что открытие может перевернуть наше представление о том, как галактики формировались в самом начале Вселенной.
Исследовательская группа все еще ждет официального подтверждения существования галактик с помощью чувствительной спектроскопии. Лежа сказал, что некоторые из объектов могут быть не галактиками, а скрытыми сверхмассивными черными дырами.
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