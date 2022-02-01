Телескоп Hubble сфотографировал одну из самых странных галактик во Вселенной

Ученые при помощи телескопа Hubble смогли обнаружить удивительную галактику, которую уже успели назвать «Чудак». Ее исследование поможет понять, как именно формировались галактики в ранней Вселенной.

Находящийся на орбите Земли телескоп Hubble смог сфотографировать галактику под названием NGC 1705. Ее неофициальное название – Чудак.

Этот космический объект находится в созвездии Живописца на расстоянии в 17 миллионов световых лет от нашей планеты. Особенность галактики в том, что она имеет нестандартную форму. Такие галактики называют «неправильными». Считается, что они идентичны тем галактикам, которые существовали во Вселенной в самом начале ее существования.

По крайней мере, фото Чудака выглядит очень красиво:

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