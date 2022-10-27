Телескоп James Webb зафиксировал впечатляющее массивное скопление галактик, искривляющих свет

09:50, Сегодня
Мировые новости
спутник в космосе фото
Фото: Pixabay

Космический аппарат James Webb запечатлел редкое космическое зрелище. На новом фото астрофизики разглядели массивное скопление галактик MACS0647, искривляющих свет.

Звездные образования на снимке создают гравитационную линзу для нескольких других систем.

Об этом 27 октября сообщает NASA.

В «танце» темной материи обсерватория дальнего космоса аппарат поймал свет, искривленный в далекой Вселенной. Массивное зеркало James Webb использовало гравитацию скопления галактик, чтобы зафиксировать на известную галактику далеко позади. Новое исследование предполагает, что спутник способен видеть две галактики, а не одну. Ранее этот регион уже изучался космическим телескопом «Хаббл», но этот новый снимок четче, чем когда-либо.


Аппарат сделал тройную линзу системы JD, в результате чего кандидат в галактики появился на трех отдельных изображениях. NASA обозначило их как JD 1, 2 и 3. Точки на заднем плане также являются галактиками.

По данным Научного института космического телескопа, ближайшее скопление галактик находится на расстоянии 5,6 миллиарда световых лет от нас, а дальняя система — примерно в 13,3 миллиарда световых лет от Земли. Причина, по которой астрономы так взволнованы этими маленькими пятнами, выделенными как JD 1, 2 и 3 на изображении выше, заключается в том, что, когда они впервые открыли систему 10 лет назад с помощью космического телескопа «Хаббл», объект выглядел как «просто эта бледная красная точка».

Дэн Коу, астроном, открывший MACS0647-JD в 2012 году, прокомментировал результаты.

«Мы можем сказать, что это была действительно маленькая галактика. Ее действие за фиксировано впервые 400 миллионов лет существования Вселенной», – заявил он.

Ранее «Курсор» сообщал, что телескоп James Webb на новом фото зафиксировал паутину газа и звезд в далекой галактике.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.