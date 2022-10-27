Телескоп James Webb зафиксировал впечатляющее массивное скопление галактик, искривляющих свет

Звездные образования на снимке создают гравитационную линзу для нескольких других систем.

Об этом 27 октября сообщает NASA.

В «танце» темной материи обсерватория дальнего космоса аппарат поймал свет, искривленный в далекой Вселенной. Массивное зеркало James Webb использовало гравитацию скопления галактик, чтобы зафиксировать на известную галактику далеко позади. Новое исследование предполагает, что спутник способен видеть две галактики, а не одну. Ранее этот регион уже изучался космическим телескопом «Хаббл», но этот новый снимок четче, чем когда-либо.

1/ *NEW* This Webb image shows galaxy cluster MACS0647 and very distant galaxy MACS0647-JD. Read more: https://t.co/QJavksJPQc pic.twitter.com/FMu6bS1mei — ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) October 26, 2022



Аппарат сделал тройную линзу системы JD, в результате чего кандидат в галактики появился на трех отдельных изображениях. NASA обозначило их как JD 1, 2 и 3. Точки на заднем плане также являются галактиками.

По данным Научного института космического телескопа, ближайшее скопление галактик находится на расстоянии 5,6 миллиарда световых лет от нас, а дальняя система — примерно в 13,3 миллиарда световых лет от Земли. Причина, по которой астрономы так взволнованы этими маленькими пятнами, выделенными как JD 1, 2 и 3 на изображении выше, заключается в том, что, когда они впервые открыли систему 10 лет назад с помощью космического телескопа «Хаббл», объект выглядел как «просто эта бледная красная точка».

Дэн Коу, астроном, открывший MACS0647-JD в 2012 году, прокомментировал результаты.

«Мы можем сказать, что это была действительно маленькая галактика. Ее действие за фиксировано впервые 400 миллионов лет существования Вселенной», – заявил он.

Ранее «Курсор» сообщал, что телескоп James Webb на новом фото зафиксировал паутину газа и звезд в далекой галактике.