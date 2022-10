Телескоп James Webb зафиксировал впечатляющее массивное скопление галактик, искривляющих свет

Звездные образования на снимке создают гравитационную линзу для нескольких других систем.

Об этом 27 октября сообщает NASA.

В «танце» темной материи обсерватория дальнего космоса аппарат поймал свет, искривленный в далекой Вселенной. Массивное зеркало James Webb использовало гравитацию скопления галактик, чтобы зафиксировать на известную галактику далеко позади. Новое исследование предполагает, что спутник способен видеть две галактики, а не одну. Ранее этот регион уже изучался космическим телескопом «Хаббл», но этот новый снимок четче, чем когда-либо.

1/ *NEW* This Webb image shows galaxy cluster MACS0647 and very distant galaxy MACS0647-JD.

