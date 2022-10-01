Титаник могли спасти: торговый корабль пытался предупредить об айсберге

Корабль SS Mesaba был очень близок к тому, чтобы изменить историю, но его предупреждение было проигнорировано.

Малоизвестный корабль, который пытался (и, очевидно, потерпел неудачу) спасти «Титаник» от столкновения с айсбергом, был обнаружен лежащим на дне Ирландского моря. Торговый пароход SS Mesaba также пересекал Атлантический океан в апреле 1912 года, когда «Титаник» отправлялся в свой первый рейс, ставший и последним.

С помощью радиосообщения капитан SS Mesaba отправил сообщение капитану «Титаника» Эдварду Смиту, предупредив, что айсберги дрейфуют вокруг побережья Ньюфаундленда.

Сообщение было получено, но предупреждение так и не было принято — и всем известно, чем это закончилось. В ледяных водах северной части Атлантического океана за четыре дня пути «непотопляемый» корабль столкнулся с айсбергом и затонул, в результате чего погибло более 1 500 человек.

Между тем, SS Mesaba продолжал выполнять рейсы как торговое судно в течение следующих шести лет, прежде чем был торпедирован немецкой подводной лодкой в ​​1918 году, в последний год Первой мировой войны. На дне моря он пролежал незамеченным более века, до сих пор.

В ходе недавнего проекта исследователи Бангорского университета в Уэльсе смогли идентифицировать место кораблекрушения SS Mesaba и указать его последнее место с помощью исследовательского судна Prince Madog, оснащенного современным многолучевым гидролокатором. Идентификация крушения была немалым подвигом. Ирландское море усеяно обломками 273 кораблей всего на 19 424 квадратных километрах морского дна.

«Раньше мы могли погружаться в несколько мест в год, чтобы визуально идентифицировать затонувшие корабли. Уникальные возможности гидролокатора Prince Madog позволили нам разработать относительно недорогое средство исследования затонувших кораблей. Мы можем связать это с исторической информацией без дорогостоящего физического взаимодействия с каждым местом», — говорится в заявлении доктора Иннеса Маккартни, морского археолога и историка из Бангорского университета .

«Это «изменит правила игры» в морской археологии», — добавил он.

По другую сторону Атлантики обломки «Титаника» все еще находятся в 690 километрах от побережья Ньюфаундленда в Канаде. Совсем недавно глубоководная экспедиция засняла одни из самых качественных кадров печально известного кораблекрушения из когда- либо зарегистрированных.

Как показали предыдущие погружения, место кораблекрушения знавало и лучшие дни. С момента его открытия в 1985 году обрушилась передняя мачта корабля, обрушилась кормовая палуба, исчезло воронье гнездо и обрушился спортзал у парадной лестницы. Есть опасения, что нос корабля может быть следующим.

Ранее Курсор писал, что новое видео с Титаника позволяет рассмотреть обломки корабля в мельчайших деталях.

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