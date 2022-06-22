Трагедия в Афганистане: число жертв землетрясения достигло 950 человек

Землетрясение магнитудой 6,1, которое потрясло Афганистан, унесло жизни по меньшей мере 950 человек на востоке страны, заявил в среду представитель управления страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 950 человек. Сообщается о 610 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло прошлой ночью на юго-востоке страны, недалеко от границы с Пакистаном.

my deepest condolences and sympathy to #Afganistan people who have lost their loved ones in the recent #earthquake and suffered financial losses. I pray to God for patience and endurance. It is hoped that charities will hurry up to help these suffering and victims. pic.twitter.com/PiIb9YfkIE — A H (@YousafzaiAnayat) June 22, 2022

По словам представителя министерства внутренних дел Салахуддина Аюби, к спасательным работам были привлечены вертолеты, чтобы добраться до раненых и доставить медикаменты и продукты питания.

«Число погибших, вероятно, возрастет, поскольку некоторые деревни находятся в отдаленных районах в горах, и для сбора подробностей потребуется некоторое время», — сказал он.

Unfortunately, the death toll from the Earthquake in Paktia, Khost and Paktika provinces has risen to 1,000. Donors and the international community are expected to provide immediate humanitarian assistance to the victims.#EarthquakeInAfghanistan pic.twitter.com/U9h7I4OXXI — Jafar Asar (@JafarAsar) June 22, 2022

По словам Аюби, большинство подтвержденных смертей произошло в восточной провинции Пактика, где погибли 255 человек и более 200 получили ранения. В провинции Хост 25 человек погибли, 90 госпитализированы.

На фотографиях в афганских СМИ видны дома, превращенные в руины, с телами, закутанными в одеяла, лежащими на земле.

Хайбатулла Ахундзаде, верховный лидер правящих талибов, выразил соболезнования в заявлении.

Hundreds of Afghans were killed by a deadly earthquake in the provinces of Khost, Paktia, and Paktika.

We appeal to the international community to come to urgent aid, as our people have already been crushed by severe starvation as a result of imposed sanctions. pic.twitter.com/90dkLdsKRE — Shafi Azam (@ShafiOriakhil) June 22, 2022

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 1:54 утра (по тихоокеанскому времени) примерно в 44 км (27 милях) от города Хост, недалеко от пакистано-афганской границы, на глубине 51 км. Толчки ощутили на расстоянии около 500 км около 119 миллионов человек в Пакистане, Афганистане и Индии.

Еще напомним, что арабы организовали большую незаконную свалку в Рамле.

Кроме того, в Иерусалиме арабские рабочие стройки напали протестующих-ультраортодоксов.