Число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 950 человек. Сообщается о 610 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло прошлой ночью на юго-востоке страны, недалеко от границы с Пакистаном.
По словам представителя министерства внутренних дел Салахуддина Аюби, к спасательным работам были привлечены вертолеты, чтобы добраться до раненых и доставить медикаменты и продукты питания.
«Число погибших, вероятно, возрастет, поскольку некоторые деревни находятся в отдаленных районах в горах, и для сбора подробностей потребуется некоторое время», — сказал он.
По словам Аюби, большинство подтвержденных смертей произошло в восточной провинции Пактика, где погибли 255 человек и более 200 получили ранения. В провинции Хост 25 человек погибли, 90 госпитализированы.
На фотографиях в афганских СМИ видны дома, превращенные в руины, с телами, закутанными в одеяла, лежащими на земле.
Хайбатулла Ахундзаде, верховный лидер правящих талибов, выразил соболезнования в заявлении.
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 1:54 утра (по тихоокеанскому времени) примерно в 44 км (27 милях) от города Хост, недалеко от пакистано-афганской границы, на глубине 51 км. Толчки ощутили на расстоянии около 500 км около 119 миллионов человек в Пакистане, Афганистане и Индии.
Еще напомним, что арабы организовали большую незаконную свалку в Рамле.
Кроме того, в Иерусалиме арабские рабочие стройки напали протестующих-ультраортодоксов.