В Иерусалиме строители-арабы напали на ультраортодоксов

Ультраортодоксы вышли на митинг против строительства в районе Гило, однако арабские рабочие напали на них и избили. Это удалось снять на видео.

В Иерусалиме арабские рабочие стройки напали протестующих-ультраортодоксов.

Об этом написали на телеграм-канале Люди в черном.

«Небольшая группа харедим протестовала в иерусалимском районе Гило против ведущегося там строительства (суть протеста в потенциальном осквернении древних захоронений). Арабские рабочие на стройке решили, что справятся с протестующими без полиции. И просто начали их избивать где могли. Подчеркнем: речь не об охране и тем более не о полиции», — написали администраторы канала.

Также на канале показали видео, на которых можно увидеть, как арабы нападают на ультраортодоксов.

Ранее редакция Курсора сообщала, что модель Лорин Имсих, являющаяся гражданкой Израиля, заявила об «истреблении» арабов. Модель надела «тюремный» костюм и налепила на свое тело наклейки с надписями про израильскую «оккупацию», «апартеид», «угнетенных арабах», которые, как она считает, живут как в тюрьме, «истреблении» и дискриминации арабов и затыкании ртов.

Кроме того, наш сайт писал, что палестинский араб выхватил винтовку у израильского полицейского и сбежал.

Еще напомним, что арабы организовали большую незаконную свалку в Рамле.