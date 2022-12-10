Трамп обрушился с критикой в адрес еврейских лидеров США

Бывший президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал еврейских лидеров США.

В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп поделился ссылкой на статью еврейского радиоведущего Уэйна Рута, в которой тот раскритиковал американских евреев за якобы «газлайтинг» Трампа после его недавней встречи с рэпером Канье Уэстом и белым националистом Ником Фуэнтесом.

«Спасибо, Уэйн — вы великолепны, но как быстро еврейские лидеры забыли, что я был лучшим президентом для Израиля. Им должно быть стыдно за себя. Это отсутствие лояльности к своим лучшим друзьям и союзникам является причиной того, что многие члены Конгресса и многие другие перестали поддерживать Израиль», — написал Трамп.

Трамп подвергся резкой критике в сентябре после того, как раскритиковал американских евреев в своей социальной платформе. По его словам, они не ценят то, что он сделал для Израиля.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позже ответила экс-президенту: «Комментарии Дональда Трампа были антисемитскими и оскорбительными как для евреев, так и для наших израильских союзников. Нам нужно искоренить антисемитизм везде».

Однако бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что не считает высказывания Трампа антисемитскими.

В прошлом месяце Трамп выступил на мероприятии, организованном Сионистской организацией Америки, где снова раскритиковал американских евреев, которые не поддерживают Израиль.

«В этой стране есть люди, которые оказались евреями и которые не делают правильных вещей для Израиля», — сказал Трамп.

Как сообщал Курсор, компания Дональда Трампа была признана виновной в налоговом мошенничестве за то, что помогала руководителям уклоняться от уплаты налогов на щедрые привилегии, такие как квартиры на Манхэттене и роскошные автомобили, что является значительным отказом от финансовой практики в бизнесе бывшего президента.