Организация Трампа признана виновной в мошенничестве с налогами

Присяжные признали два юридических лица в компании Дональда Трампа виновными по 17 пунктам обвинения, включая обвинения в сговоре и фальсификацию деловых документов.

Компания Дональда Трампа была признана виновной в налоговом мошенничестве за то, что помогала руководителям уклоняться от уплаты налогов на щедрые привилегии, такие как квартиры на Манхэттене и роскошные автомобили, что является значительным отказом от финансовой практики в бизнесе бывшего президента.

Присяжные признали две корпоративные структуры в Trump Organization виновными по всем 17 пунктам обвинения, включая обвинения в сговоре и фальсификации деловой документации. Самого Трампа не судили. Вердикт был вынесен на второй день обсуждения.

Приговор является подтверждением для прокуроров Нью-Йорка, которые в течение трех лет расследовали дела бывшего президента и его бизнеса.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг сказал, что приговор «подчеркивает, что на Манхэттене у нас есть один стандарт справедливости для всех».

В качестве наказания Trump Organization может быть оштрафована на сумму до 1,6 млн долларов — относительно небольшая сумма для компании такого размера, хотя осуждение может усложнить некоторые из ее будущих сделок.

Трамп, который недавно объявил, что снова баллотируется на пост президента, заявил, что дело против его компании было частью политически мотивированной «охоты на ведьм». Выступая перед зданием суда, адвокат Trump Organization Алан Футерфас пообещал подать апелляцию.

Этот вердикт усугубляет и без того растущие юридические проблемы Трампа, которому в Вашингтоне грозит уголовное расследование в связи с хранением совершенно секретных документов в его поместье во Флориде, Мар-а-Лаго, а также попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Эти расследования ведет недавно назначенный специальный советник Министерства юстиции. Окружной прокурор округа Фултон, штат Джорджия, также ведет расследование попыток Трампа и его союзников отменить его проигрыш в этом штате.

Ранее Курсор писал, что Верховный суд постановил, что Трамп должен передать налоговые декларации комитету Конгресса. Верховный суд США постановил, что бывший президент Дональд Трамп должен передать свои налоговые декларации комитету Палаты представителей, который запрашивает их более трех лет.

Кроме этого, СМИ раскрыли тайны Трампа. CNN публикует выдержки из интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Наша редакция писала, что ФБР обнаружило у Трампа документы о ядерном потенциале другой страны — СМИ.

Напомним, что Трамп подаст в суд на Минюст: «Быть президентом — это ад».