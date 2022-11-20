Трамп отказался возвращаться в Twitter

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возвращаться в социальную сеть Twitter, где его аккаунт был заблокирован после штурма Капитолия в 2021 году за подстрекательство к насилию.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Я так не думаю, потому что не вижу для этого никаких причин. В Twitter много проблем, сами видите, что там происходит: привлечение падает, много фейковых аккаунтов», — сказал Трамп на конференции Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе.

Республиканец также отметил, что TruthSocial — основанная им в 2021 году социальная сеть, ориентированная на сторонников правых — приобретает популярность, а ее охват там «невероятный» и «лучше, чем было в Twitter».

В то же время Трамп похвалил решение Илона Маска приобрести соцсеть.

«Мне нравится, что он приобрел его, он мне всегда нравился. Я нашел с ним общий язык во время своего президентства. … Он еще тот персонаж, но мне, как правило, нравятся такие люди», — добавил экс-президент США.

Как сообщал Курсор, Илон Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter. После разблокировки он начал стремительно расти и сразу набрал более девяти миллионов подписчиков.

Ранее Twitter навсегда заблокировал аккаунт 45-го президента США. Илон Маск устроил опрос, стоит ли ему разблокировать аккаунт Трампа, в котором проголосовали миллионы пользователей. Более 50 процентов проголосовавших выступили «за».

Также Курсор информировал о том, что Трамп попросил федерального судью заставить Twitter восстановить его аккаунт. В запросе о предварительном судебном запрете против Twitter утверждалось, что компания, работающая в социальных сетях, заблокировала учетную запись Трампа в январе под давлением его политических оппонентов в Конгрессе.