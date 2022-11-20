Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter, но он оказался никому не нужен

Несмотря на то, что пользователи проголосовали за восстановление аккаунта 45-го президента США, которому запретили пользоваться социальной сетью за подстрекательство к насилию, Трамп заявил, что не заинтересован в его активации.

В опросе Илона Маска проголосовало чуть более 15 миллионов пользователей Twitter, и 51,8% высказались за восстановление аккаунта Трампа.

«Люди высказались. Трамп будет восстановлен», — написал Маск.

В итоге Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter. После разблокировки он начал стремительно расти и сразу набрал более девяти миллионов подписчиков.

Ранее Twitter навсегда заблокировал аккаунт 45-го президента США. Илон Маск устроил опрос, стоит ли ему разблокировать аккаунт Трампа, в котором проголосовали миллионы пользователей. Более 50 процентов проголосовавших выступили за.

Аккаунт Трампа насчитывал до бана более 88 миллионов подписчиков, а к 5 утра в субботу уже насчитывал почти 100 миллионов.

Трамп при этом заявил про снятие блока: «Я не вижу для этого никаких причин». Он сказал, что будет придерживаться своей новой платформы Truth Social, которая, по его словам, привлекает больше пользователей, чем Twitter.

Курсор ранее писал, что Трамп рассказал, что изменится на Ближнем Востоке, если он снова станет президентом США.

Напомним, наш сайт сообщал, что дочь Трампа сделала неожиданное заявление.